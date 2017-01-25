У Кривому Розі відновили понівечений прапор біля стели пам’яті загиблих бійців

У Кривому Розі біля стели пам’яті загиблих бійців АТО активісти відновили прапор України, спалений невідомими, повідомив один із громадських активістів Володимир Близнюк.

Окрім того, неподалік стели, над білбордом із портретами загиблих бійців-криворіжців, активісти встановили два синьо-жовті прапори.

Також після двох інцидентів зі спаленням невідомими у Кривому Розі прапорів біля стели загиблих військових родичі загиблих та активісти заявили про початок «прапорового флешмобу».

Як повідомила сестра одного із загиблих десантників Іляна Віскаліна, встановлення прапорів України ініціюють «на будинках і на всіх установах, де їх не вистачає». За її словами, прапори і щогли для них активісти купуватимуть за власні кошти, встановлюватимуть своїми силами.

«У відповідь на спалений прапор встановимо сотні прапорів! Де є щогли, де є можливість – встановимо прапори України. Бо дуже вони не подобаються нашим ворогам», – каже вона.

У неділю криворізькі активісти планують зібратися на мітинг на 95-му кварталі, як вони самі заявили, з вимогами активніше реагувати на «прояви сепаратизму в місті». Як повідомили ініціатори, захід пов’язаний із інцидентами останнього місяця, коли біля стели пам’яті бійців невідомі двічі сплюндрували державний прапор України.

У Кривому Розі в ніч на 15 та на 23 січня невідомі підпалили прапори біля стіни пам’яті загиблим бійцям АТО на 95-му кварталі. В обох випадках поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство» (за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України).