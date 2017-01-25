Україна та Угорщина відкрили контактний пункт для посилення прикордонної безпеки

На контрольно-пропускному пункті «Загонь» на українсько-угорській ділянці кордону (пункт перетину «Чоп-Загонь») урочисто відкрили спільний контактний пункт, покликаний виконати роль допоміжної комунікаційної ланки між відповідними службами двох країн в охороні державного кордону та контролю за його перетином, передає кореспондент Радіо Свобода.

У цілодобовій роботі пункту беруть участь українські прикордонники і фахівці Служби митного контролю спільно з угорськими колегами з національної поліції та фінансової інспекції. Приміщення функціонує в одній із будівель КПП «Загонь».

За словами заступника шефа національної поліції Угорщини Жолта Галмоші, перший такий пункт на території Угорщини з’явився на угорсько-австрійському кордоні (КПП «Гедьєшгалом-Нікельсдорф») у 2002 році. Поява ж офісу в Загоні стала результатом міжурядової домовленості між Будапештом і Києвом від 2012 року, наголосив угорський генерал поліції.

Зі свого боку, Віктор Назаренко, керівник Державної прикордонної служби України, зазначив, що контактний пункт спільного міжвідомчого користування знадобиться для оперативного вирішення питань, пов’язаних із перешкоджанням нелегальній міграції, контрабанді й тероризму.

Зведення контактного пункту в Загоні здійснювалося за лінією ЄС у рамках програми допомоги Угорщині й Україні для збільшення ефективності контролю за спільним кордоном цих країн. Кошторисна вартість інженерно-будівельних робіт, включно з технічним оснащенням, сягнула 7,6 мільйона євро.

У рамках цього проекту також провели модернізацію технічних засобів ще чотирьох пунктів перетину на угорсько-українському кордоні.

Загальна довжина кордону між Україною та Угорщиною становить 135 кілометрів, там діє 7 міжнародних пунктів пропуску.