Прокуратура Києва повідомила про засудження бразильця, що воював за «ДНР»

Прокуратура Києва повідомила, що довела в суді провину громадянина Бразилії, який воював на сході України, до створення угруповання «ДНР», яке в Україні визнане терористичною організацією, та вербування найманців для нього. За результатом судового розгляду вироком Печерського райсуду Києва іноземця визнано винним за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) та ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України, йому призначено покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, мовиться в повідомленні.

Коли саме засудили бразильця, в повідомленні не сказано, його імені також не названо.

За даними прокуратури, українські правоохоронці затримали його в жовтні минулого року в аеропорту «Бориспіль» одразу після його прибуття в Україну з Бразилії. Слідство встановило, що з вересня 2014 року по травень 2015 року цей громадянин Бразилії перебував у складі так званого 1-го мотострілецького батальйону «Вікінг» 1-ї бригади спільних російсько-сепаратистських сил підтримуваного Росією угруповання «ДНР».

У прокуратурі заявляють, що бразилець виконував при цьому функції командира роти, інструктора та розвідника, брав участь у бойових діях у районі сіл Вергулівки, Первомайського, міст Горлівки, Старобешева, боях під Дебальцевом, донецьким аеропортом, а також вербував іноземців, переважно бразильців, до складу незаконних збройних формувань і здійснював неодноразові розвідувальні походи на позиції Збройних сил України та корегував артилерійський вогонь по українських позиціях.

Підтвердження цих повідомлень із інших джерел наразі немає.

Раніше засоби інформації вже повідомляли про участь громадян Бразилії як найманців чи бойовиків у боях проти влади України на окупованій частині Донбасу.