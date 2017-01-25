Порошенко закликав Європарламент підтримати Україну

Президент України Петро Порошенко в телефонній розмові з новообраним президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні закликав Європарламент підтримати Україну, повідомила прес-служба голови держави.

Як мовиться в повідомленні, він висловив сподівання на продовження рішучої підтримки України з боку Європарламенту в питанні відновлення територіальної цілісності та поглиблення відносин із Євросоюзом, а також закликав Європарламент підтримати пропозицію Європейської комісії щодо надання Україні автономних торговельних преференцій із метою сприяти подальшій диверсифікації українського експорту в умовах економічного тиску з боку Росії.

«Лідери обговорили перспективи завершення Європейським союзом процедур, необхідних для запровадження безвізового режиму для громадян України, а також набуття чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС… Голова держави подякував Європарламентові за дотримання політики невизнання анексії Росією Криму та звернувся з проханням активно протидіяти репресіям та порушенням прав людини Росією щодо громадян України, в тому числі кримських татар, а також сприяти звільненню всіх незаконно утримуваних на території Росії заручників», – повідомила прес-служба президента України.

Представник Італії Антоніо Таяні був обраний новим президентом Європейського парламенту 17 січня. Перед цим він, зокрема, тривалий час працював у Єврокомісії на різних посадах. 2008 року Таяні, на той час віце-президент Єврокомісії, виступив у Європарламенті, закликаючи його членів голосувати за резолюцію, яка тоді визнала Голодомор злочином проти українського народу та людяності, хоча не дійшла до його визнання як геноциду.