США: індекс Доу-Джонса вперше в історії перевищив 20 000

У США індекс біржової активності Доу-Джонса вперше в історії перевищив показник у 20 000 пунктів.

Це відобразило ентузіазм інвесторів щодо заяв президента США Дональда Трампа про наміри дотримуватися політики на підтримку економічного зростання, дерегуляції економіки і зниження корпоративних податків.

Чимала частина зростання індексу завдячує підвищенню курсу акцій компаній, що, як очікують, виграють від оголошених планів Трампа, в першу чергу енергетичних компаній, а також банків і фінансових установ.

Водночас таке значне зростання індексу викликало побоювання, що він зайшов у цьому зростанні необґрунтовано далеко.