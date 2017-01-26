На Донбасі поранені чи травмовані троє українських військових – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що в зоні бойових дій 25 січня був поранений один український військовий, ще двоє зазнали травм. Підтримувані Росією бойовики впродовж доби здійснили 48 обстрілів на всіх оперативних напрямках, у тому числі і з застосуванням важких озброєнь, ідеться в ранковому зведенні.

Зокрема, як інформує штаб АТО, на Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії, 120- та 82-міліметрових мінометів сепаратисти вели вогонь по Красногорівці, Мар’їнці, Жовтому, Березовому, Водяному та Широкиному, а також, використовуючи реактивні системи «Град-П», обстріляли населений пункт Красногорівка.

На Луганському та Донецькому напрямках у кількох місцевостях бойовики стріляли з мінометів обох калібрів, додають українські військові.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в активізації у вечірні години 25 січня обстрілів на околицях Донецька та Горлівки.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріли міст Первомайськ, Брянка, Кадіївка та Ірміне.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.