В Італії виявили всіх 29 загиблих через сходження лавини на готель

В Італії рятувальники знайшли тіла всіх, хто вважався зниклими безвісти через сходження лавини на готель у центральній частині країни. Таким чином, загальна кількість загиблих сягнула 29.

Трагедія сталася 18 січня. Лавина зійшла після землетрусу в районі гірського масиву Гран-Сассо. Врятувати з-під снігових завалів вдалося 11 людей, серед яких четверо дітей.

У цьому ж районі 24 січня 6 людей загинули під час аварії рятувального вертольота. Це сталося під час спроби евакуювати травмованого лижника.