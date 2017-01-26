Трамп: у Сирії потрібно створити безпечні зони для біженців

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір створити безпечні зони для біженців у Сирії. Такі заходи є частиною оголошених планів обмеження імміграції до Сполучених Штатів.

«Я, безумовно, робитиму безпечні зони для людей у Сирії», – вказав Трамп у показаному пізно ввечері 25 січня інтерв’ю ABC News. Президент США додав, що визначився на користь такого плану після того, як побачив дії Європейського союзу у зв’язку з кризою біженців, породженою громадянською війною в Сирії.

«Гадаю, що Європа зробила величезну помилку, дозволяючи цим мільйонам людей їхати до Німеччини та інших країн», – додав Трамп.

Американські засоби інформації повідомляють, що указ про створення безпечних зон у Сирії, Трамп має намір поєднати з окремим рішенням, яке зупинить транзит біженців із Сирії до США і передбачає заборону на надання віз для вихідців із Сирії, Іраку, Ірану та інших переважно мусульманських країн.

Колишній президент США Барак Обама опирався ідеї запровадження «безпечних зон» у Сирії оскільки побоювався, що це спричинить більше занурення Сполучених Штатів у криваву шестирічну громадянську війну, а також може спричинити протистояння з російськими військами, які ведуть кампанію повітряних ударів у Сирії.