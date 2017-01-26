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26 січня 2017, Київ 09:46
Новини | Політика

В анексованому Криму затримали адвоката Еміля Курбедінова

Адвокат Еміль Курбедінов

Адвокат Еміль Курбедінов

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Російська влада окупованого Криму затримала 26 січня адвоката Еміля Курбедінова. Про це сам юрист повідомив під час відеотрансляції в мережі Facebook.

«Щойно ми були затримані співробітниками ДПС (дорожно-патрульної служби – ред.). Ми слідували на обшук до помешкання Салієва», – повідомив Курбедінов.

На наступних кадрах видно, як до автомобіля, в якому перебував адвокат, наближається група осіб зі зброєю, яку Курбедінов називає «групою захоплення». Згодом чоловік, якого не видно, представляється як співробітник «відділу боротьби з екстремізмом» і твердить, що адвокат «адміністративно затриманий». Після цього трансляція переривається.

Зранку 26 січня в Бахчисараї розпочався обшук у будинку Сейрана Салієва, саме до нього прямував адвокат Еміль Курбедінов.

За повідомленням Курбедінова, Салієв – це «громадський активіст, який оголосив по гучномовцю мечеті про обшуки в Бахчисараї (коли були заарештовані в справі «Хізб-ут-Тахрір» та відвезли Ільмі Умерова) і був оштрафований на 20 тисяч рублів Бахчисарайським судом». «Його мама Зодіє Салієва – ветеран національного руху», – додав адвокат.

Факт обшуку у Салієва підтвердив також голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв, інші кримскотатарські активісти.

Кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк інформує також, що, крім затримання Курбедінова та обшуку в Бахчисараї, обшук відбувається і в адвокатському офісі в Сімферополі.

Еміль Курбедінов є захисником у кількох резонансних справах, порушених російською владою окупованого Криму проти громадських активістів. Він є захисником кількох затриманих у справі «Хізб-ут-Тахрір», «справі 26 лютого», адвокатом заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та журналіста Миколи Семени.

25 січня шестеро співробітників ФСБ Росії в анексованому Криму затримали, а згодом відпустили адвоката Миколу Полозова, який захищає заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

Проти адвоката Миколи Полозова в Криму 20 грудня відновили кримінальну справу. Основною метою таких дій російської правоохоронної системи в Криму правозахисники вважають бажання відсторонити Полозова від захисту в «справі 26 лютого» проти групи кримських татар.

Після анексії Криму Росією кримські татари не визнали російську владу на території півострова, що викликало істотний тиск з боку нинішньої фактичної влади Криму і російських силових відомств. Світова спільнота виступає на захист прав людини в Криму, від Росії вимагають забезпечення прав і свобод на території півострова.

У Криму триває низка судових розглядів, проходять обшуки в будинках і затримання представників кримськотатарського народу. Такі дії російської влади в Криму правозахисники називають політично мотивованими.

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