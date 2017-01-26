Авіаносець «Адмірал Кузнецов» є кораблем ганьби – британський міністр оборони

Міністр оборони Великої Британії Майкл Фаллон назвав єдиний у Росії авіаносець «Адмірал Кузнецов» «кораблем ганьби» і надіслав ескорт під час проходження цього судна біля британських берегів.

Міністерство оборони Великої Британії заявило про розгортання літаків Typhoon і фрегата в час, коли російський авіаносець і його кораблі підтримки пропливали через протоку Ла-Манш 25 січня.

«Ми уважно стежитимемо за «Адміралом Кузнецовим», коли він крадеться назад до Росії, цей корабель сорому, місія якого полягала лише в продовженні страждань сирійського народу», – сказав Феллон.

Російські літаки, розташовані на застарілому авіаносці, брали участь у бомбардуваннях повстанських сил у громадянській війні в Сирії. На Заході Москву звинувачують у невибірковому застосуванні сили й ударах по цивільних.

Росія розкритикувала ці британські дії. «Російські військові кораблі не вимагали такого безглуздого супроводу. Вони знають, як знайти свій шлях через цю ділянку моря», – сказав представник міністерства оборони Росії Ігор Конашенков.