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26 січня 2017, Київ 11:19
Новини | Події

Бойовики обстріляли з «Градів» район Новозванівки на Луганщині – штаб

Місто Попасна, на південь від якого розташований обстріляний 26 січня район

Місто Попасна, на південь від якого розташований обстріляний 26 січня район

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Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що вночі 26 січня в Луганській області підтримувані Росією бойовики випустили близько 20 ракет з реактивних систем залпового вогню «Град».

«Близько 2:00 противник застосував реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» у районі населеного пункту Новозванівка», – повідомив у Facebook прес-центр штабу АТО.

За даними українських військових, обстріл тривав кілька хвилин, втрат серед військовослужбовців та цивільного населення немає.

Село Новозванівка розташоване в Попаснянському районі Луганщини – за кілька кілометрів на південь від районного центру. На схід від Новозванівки розташовані контрольовані бойовиками міста Первомайськ, Ірміне та Кадіївка.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріли міст Первомайськ, Брянка, Кадіївка та Ірміне.

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