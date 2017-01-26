Бойовики обстріляли з «Градів» район Новозванівки на Луганщині – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що вночі 26 січня в Луганській області підтримувані Росією бойовики випустили близько 20 ракет з реактивних систем залпового вогню «Град».

«Близько 2:00 противник застосував реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град» у районі населеного пункту Новозванівка», – повідомив у Facebook прес-центр штабу АТО.

За даними українських військових, обстріл тривав кілька хвилин, втрат серед військовослужбовців та цивільного населення немає.

Село Новозванівка розташоване в Попаснянському районі Луганщини – за кілька кілометрів на південь від районного центру. На схід від Новозванівки розташовані контрольовані бойовиками міста Первомайськ, Ірміне та Кадіївка.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріли міст Первомайськ, Брянка, Кадіївка та Ірміне.