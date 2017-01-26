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26 січня 2017, Київ 12:50
Новини | Міжнародні

Мехіко не платитиме за стіну на кордоні зі США – президент Мексики

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто (п) і тоді ще кандидат у президенти США Дональд Трамп після зустрічі в Мехіко, 31 серпня 2016 року

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто (п) і тоді ще кандидат у президенти США Дональд Трамп після зустрічі в Мехіко, 31 серпня 2016 року

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Мексика не буде платити за стіну на кордоні зі США, про швидкий початок будівництва якої заявив американський президент Дональд Трамп.

Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто у телезверненні 25 січня засудив рішення Трампа. За його словами, воно ухвалене в той момент, коли Мехіко почав переговори з Вашингтоном про нові правила співпраці в галузі торгівлі, безпеки і міграції.

Ньєто наголосив, що мексиканський уряд зробить все можливе для захисту прав своїх громадян на території США.

Напередодні Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні Сполучених Штатів з Мексикою. В інтерв’ю телеканалу ABC News він заявив, що платити за прикордонний бар’єр буде мексиканська сторона. В указі Трампа про джерела фінансування не повідомляється.

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