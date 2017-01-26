27 дітей загинули на півночі Афганістану через похолодання

Внаслідок сильних снігопадів і низької температури повітря 27 дітей загинули у віддаленому районі на півночі Афганістану, повідомляє влада.

Як 26 січня повідомив губернатор району Дарзаб у провінції Джаузджан Рахуматтула Хашар, 50-сантиметровий сніговий покрив заблокував дороги, а температура повітря опустилася до -10 градусів Цельсія.

За його словами, діти віком до п’яти років померли протягом останніх двох-трьох днів.

Хашар додав, що число загиблих може зрости через те, що жителі району заблоковані через негоду.

Водночас речник губернатора провінції Реза Гафурі заявив, що допомогу доправлять.

Щозими через сильні снігопади, мінусові температури і снігові лавини в Афганістані гинуть десятки людей. Погана інфраструктура ускладнює роботу рятувальників, які не можуть вчасно дістатися до ізольованих районів.