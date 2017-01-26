У Кремлі закликали США врахувати наслідки створення «безпечних зон» у Сирії

У Кремлі заявляють, що США мають врахувати всі можливі наслідки організації «безпечних зон» у Сирії.

«Важливо, щоб це не погіршило ситуацію в біженцями», – заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, реагуючи на заяву президента США Дональда Трампа, який оголосив про намір створити безпечні зони для біженців у Сирії у рамках оголошених планів з обмеження імміграції до Сполучених Штатів.

Прес-секретар Володимира Путіна також заявив, що США не радилися з цього питання із Москвою.

Президент США Дональд Трамп 25 січня інтерв’ю ABC News заявив, що із планом створити безпечні зони для біженців у Сирії визначився після того, як побачив дії Європейського союзу у зв’язку з кризою біженців, породженою громадянською війною в Сирії.

«Гадаю, що Європа зробила величезну помилку, дозволяючи цим мільйонам людей їхати до Німеччини та інших країн», – додав Трамп.

Американські засоби інформації повідомляють, що указ про створення безпечних зон у Сирії, Трамп має намір поєднати з окремим рішенням, яке зупинить транзит біженців із Сирії до США і передбачає заборону на надання віз для вихідців із Сирії, Іраку, Ірану та інших переважно мусульманських країн.

Колишній президент США Барак Обама опирався ідеї запровадження «безпечних зон» у Сирії оскільки побоювався, що це спричинить більше занурення Сполучених Штатів у криваву шестирічну громадянську війну, а також може спричинити протистояння з російськими військами, які ведуть кампанію повітряних ударів у Сирії.