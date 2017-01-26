ГПУ: суд дозволив заочне розслідування щодо 15 підозрюваних у держзраді екс-прокурорів Криму

Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі почати спеціальне (заочне) розслідування проти 15 колишніх прокурорів анексованого Росією Криму, яких підозрюваних у державній зраді.

Як повідомляє прес-служба відомства, всього до суду направили 219 клопотань про надання дозволу на заочне розслідування.

У Генпрокуратурі зазначають, що досудове розслідування проводять у 299 кримінальних провадженнях за підозрою прокурорів так званої «Прокуратури Республіки Крим» у вчиненні державної зради.

Крім того, у прокуратурі повідомляють, що також подали та отримали дозволи на проведення спеціального досудового розслідування у 319 кримінальних провадженнях щодо колишніх кримських суддів, яких підозрюють у держзраді.

ГПУ розслідує кримінальне провадження щодо вчинення суддями судів Криму державної зради.

У червні минулого рокуу Генпрокуратурі повідомляли, що опубліковані 727 повісток прокурорам, суддям і депутатам, яких звинувачують у держзраді. Щодо цих осіб українські силовики проводять досудове розслідування.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низка економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».