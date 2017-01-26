Перший заступник мера Ужгорода Цап заявляє, що ніяких грошей не брав

Перший заступник мера Ужгорода Іштван Цап відкидає звинувачення прокуратури і заявляє, що ніяких грошей не брав.

«Чую, що в Ужгороді вирують пристрасті. Публічно повідомляю те, що розкажу всі бажаючим з правоохоронних органів – ніяких грошей не брав. Жодних сенсацій», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

«У Києві на нечищеному тротуарі ( і там такі є!) впав телефон - деякий час зв'язок ускладнений через це. Без сенсацій», – додав Цап, коментуючи заяви генпрокурора.

Генеральний прокурор Юрій Луценко раніше заявив, що силовики зафіксували на вимаганні хабаря першого заступника мера Ужгорода Цапа. Він, за словами Луценка, вимагав у підприємця 40 тисяч гривень за дозвіл приватизації землі. Крім того, генпрокурор заявив, що під час затримання силовиками посередника 25 січня Цап «перебував у цей час у Києві і, дізнавшись про це, подався в біга».

25 січня заступник прокурора Закарпатської області Андрій Манькут заявив, що працівниками прокуратури спільно зі співробітниками спецпідрозділу «К» обласного управління СБУ викрили корупційну схему одержання неправомірної вигоди посадовцями Ужгородської міськради.

Встановлено, що хабарі посадовці отримували за сприяння у позитивному вирішенні земельних питань, які виносилися на сесії ради. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо «одержання неправомірної вигоди службовою особою», затримали посередника під час одержання частини хабара у сумі 20 тисяч гривень, проводились обшуки у приміщенні Ужгородської міськради.