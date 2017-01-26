Поліція: у Дніпрі внаслідок обстрілу авто охоронної фірми загинув підприємець, нападників розшукують

У Дніпрі силовики розшукують невідомих, які обстріляли автомобіль охоронної фірми, внаслідок чого загинув підприємець, ще двоє поранені.

Як повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області, стрілянина сталася ввечері 25 січня, по авто було здійснено понад 30 пострілів.

«Поліцейські виявили автомобіль охоронної фірми, в якому перебував чоловік та двоє поранених охоронців в бронежилетах. В результаті нападу чоловік загинув на місці, а охоронці отримали тяжкі тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні. На даний час стан поранених стабільний», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, нападники забрали сумку з грошима, яка належала загиблому підприємцю.

У поліції повідомляють, що раніше на цього підприємця вже скоювався розбійний напад, тому впродовж двох років він користувався послугами даної охоронної фірми, працівники якої кожного дня супроводжували його до місця роботи та місця проживання.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).