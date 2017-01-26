ГПУ про вбивство Нігояна, Жизневського і Сеника: до кола підозрюваних включили силовиків

У Генпрокуратурі заявляють, що за результатами нових експертиз у справі про вбивство активістів Майдану Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Романа Сеника до кола підозрюваних включили представників правоохоронних органів.

Як повідомив керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, експертиза, яка була проведена за часів минулої влади, свідчила про те, що постріли були вчинені нібито з відстані до трьох метрів, тому версія про можливість причетності правоохоронців до цих вбивств не розглядалася.

За словами Горбатюка, у слідства виникли сумніви щодо результатів тієї експертизи, додаткова експертиза засвідчила, що постріли здійснили з більшої відстані, тому розслідується версія щодо причетності правоохоронців до цих злочинів.

Нігоян, Жизневський і Сеник загинули від вогнепальних поранень у січні 2014 року на вулиці Грушевського в Києві. Вони є першими загиблими активістами Майдану.

Всього, за даними Генпрокуратури, під час Майдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Найбільше активістів загинули у лютому 2014 року. Тоді під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто осіб, сотні були поранені, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.