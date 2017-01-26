В анексованому Криму заявляють про спецоперацію проти осередку «Хізб ут-Тахрір»

Встановлена Росією влада анексованого Криму заявляє про проведення співробітниками ФСБ спецоперації «з ліквідації осередку організації «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії.

Як заявив голова держкомітету підконтрольного Кремлю кримського уряду у справах міжнаціональних відносин Заур Смирнов, силовики проводять обшуки в місцях проживання підозрюваних в причетності до цієї організації.

Подробиць він не навів.

У жовтні минулого року щонайменше п’ятеро кримських татар були арештовані за підозрою у причетності до «Хізб ут-Тахрір». А перед цим, у вересні, суд на півдні Росії засудив чотирьох кримських татар до тривалих термінів ув’язнення, визнавши їх винними у членстві в «Хізб ут-Тахрір».

Міжнародні правозахисні організації й західні уряди різко критикують Росію за порушення людських прав в анексованому нею в 2014 році Криму. Відтоді з півострова надходить інформація про арешти, зникнення і вбивства кримських татар.