Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2017 рік

Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2017 рік з 8% до 9,1%.

Як повідомляє прес-служба відомства, НБУ переглянув прогноз насамперед через підвищення мінімальної заробітної плати з початку року.

«Це рішення уряду відобразиться на рівні інфляції як безпосередньо через збільшення споживчого попиту населення, переважно на продовольчі товари, і собівартості продукції, так і опосередковано через інфляційні очікування українців», – йдеться у повідомленні.

У Нацбанку очікують, що збільшення споживчого попиту й собівартості виробництва формуватиме додатковий тиск на основні компоненти інфляції у 2017 році: базова інфляція зросте до 6,3%, а інфляція сирих продуктів – до 7%.



При цьомуу НБУ не вважають за доцільне застосовувати інструменти монетарної політики для приведення прогнозу інфляції до 8%, це могло б призвести до необґрунтованої волатильності ринкових процентних ставок та інфляції в майбутньому, а також загальмувати зростання економіки, яка виходить з кризи.

З нового року в Україні вдвічі зросла мінімальна зарплата. Тепер де-юре роботодавці не можуть платити своїм працівникам менш ніж 3200 гривень.