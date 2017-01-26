Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом блокування залізниці на Луганщині.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, провадження відкрили за фактом блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту (статтею 279 Кримінального кодексуУкраїни).

За даними правоохоронців, на 41 кілометрі перегону станцій Світланове-Шипілове у Попаснянському районі на залізничній колії перебуває близько 50 людей у камуфляжі, серед яких народні депутати України Семен Семенченко, Володомир Парасюк, Тарас Пастух і Павло Костенко.

«Вони розмістили на залізничній колії три дерев’яні загородження. Поряд з колією встановлено намет для учасників акції. Будь-яких повідомлень від учасників акції до прокуратури не надходило», – йдеться у повідомленні.

Раніше цього тижня активісти оголосили про проведення безстрокової громадської акції протесту щодо недопущення перевезення залізничним транспортом вантажів на непідконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.

Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування ділянки залізниці може призвести до проблем енергопостачання на Луганщині.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». Частину Донецької та Луганської областей, зокрема Донецьк і Луганськ, наразі контролюють проросійські сепаратисти.