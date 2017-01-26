СБУ ще не встановила, чи пов’язані замах на Геращенка і вбивство Шеремета – Грицак

Служба безпеки України не має інформації про причетність затриманих за підозрою в замаху на вбивство народного депутата від «Народного фронту» Антона Геращенка до вбивства журналіста Павла Шеремета. Як заявив голова СБУ Василь Грицак 26 січня в Києві, про можливий зв’язок між цими злочинами в СБУ поки що говорити не можуть.

«Ці злочини можуть бути пов’язані між собою, а можуть бути й не пов’язані. Якщо ми там знайдемо елементи, які будуть нагадувати спосіб вчинення злочину, чи за якимось іншими речами будемо бачити схожість, ми будемо опрацьовувати ці речі, ми і зараз їх відпрацьовуємо. Але поки що сказати, що ці два злочини між собою пов’язані, я, на жаль, не можу», – сказав Грицак.

21 січня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Служба безпеки запобігла замаху на життя народного депутата України, до якого, за його словами, причетні спецслужби Росії. Імені депутата він не назвав. За даними СБУ, зловмисники мали намір закласти вибуховий пристрій під автомобіль депутата.

Наступного дня Антон Геращенко подякував Службі безпеки України за порятунок свого життя. Він також висловив припущення, що спроба замаху на нього могла бути спланована тією ж диверсійною групою, яка організувала вбивство журналіста Павла Шеремета. Він загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. Винних у вбивстві досі не знайшли.