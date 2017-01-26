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26 січня 2017, Київ 17:27
Новини | Суспільство

Міносвіти: українська вчена отримала аналог «Нобелівки» для математиків

За даними Міністерства освіти України, Марина В’язовська отримала престижну «Премію Салема 2016»

За даними Міністерства освіти України, Марина В’язовська отримала престижну «Премію Салема 2016»

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Українська вчена Марина В’язовська отримала «Премію Салема 2016» – математичну премію, яку щороку присуджують молодому математику за видатні результати досліджень у сфері наукових інтересів Рафаеля Салема, насамперед у теорії рядів Фур’є, повідомляє Міністерство освіти України.

«Ця премія є надзвичайно престижною, аналог Нобелівської, але для математиків. Комісія присудила премію Марині В’язовській за її відкриття світового рівня – щодо найщільнішого пакування куль у 8 та 24-вимірних просторах з використанням методів модульних форм», – йдеться в повідомленні.

У МОН нагадали, що 2016-го математик розв’язала задачу, над вирішенням якої вчені працювали кілька століть: пакування куль у 8-вимірному просторі та, у співавторстві, – в 24-вимірному. «Інакше кажучи, науковець знайшла вирішення пакування куль в евклідовому просторі. Раніше задачу пакування куль було розв’язано лише для просторів із трьома і менше вимірами», – додали у Міносвіти.

Марина В’язовська закінчила Київський природничо-науковий ліцеї № 145 і механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010-го захистила кандидатську дисертацію в Інституті математики НАН України на тему «Нерівності для поліномів і раціональних функцій і квадратурні формули на сфері», а 2013 року здобула ступінь доктора природничих наук у Боннському університеті, захистивши дисертацію «Модулярні функції та особливі цикли».

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