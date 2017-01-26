Міносвіти: українська вчена отримала аналог «Нобелівки» для математиків

Українська вчена Марина В’язовська отримала «Премію Салема 2016» – математичну премію, яку щороку присуджують молодому математику за видатні результати досліджень у сфері наукових інтересів Рафаеля Салема, насамперед у теорії рядів Фур’є, повідомляє Міністерство освіти України.

«Ця премія є надзвичайно престижною, аналог Нобелівської, але для математиків. Комісія присудила премію Марині В’язовській за її відкриття світового рівня – щодо найщільнішого пакування куль у 8 та 24-вимірних просторах з використанням методів модульних форм», – йдеться в повідомленні.

У МОН нагадали, що 2016-го математик розв’язала задачу, над вирішенням якої вчені працювали кілька століть: пакування куль у 8-вимірному просторі та, у співавторстві, – в 24-вимірному. «Інакше кажучи, науковець знайшла вирішення пакування куль в евклідовому просторі. Раніше задачу пакування куль було розв’язано лише для просторів із трьома і менше вимірами», – додали у Міносвіти.

Марина В’язовська закінчила Київський природничо-науковий ліцеї № 145 і механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2010-го захистила кандидатську дисертацію в Інституті математики НАН України на тему «Нерівності для поліномів і раціональних функцій і квадратурні формули на сфері», а 2013 року здобула ступінь доктора природничих наук у Боннському університеті, захистивши дисертацію «Модулярні функції та особливі цикли».