РПЦ закликала чільного музейника думати про традиції, а не боротися проти передачі собору-музею церкві

У Російській православній церкві порадили чільному музейникові країни більше займатися історичними традиціями музею «Ермітаж» і «спершу слухати громадськість», а потім виступати від її імені, закликаючи РПЦ відмовитися від передачі їй Ісаакіївського собору в Санкт-Петербурзі.

Відповідаючи на листа президента Союзу музеїв Росії, директора державного музею «Ермітаж» у Санкт-Петербурзі Михайла Піотровського з таким проханням до церкви, голова єпархіального відділу відносин церкви і суспільства протоієрей РПЦ Олескандр Пелін заявив, що Піотровський «не розуміє самої суті і символічного значення Ісаакіївського собору». Залишати цю відому пам’ятку в центрі Санкт-Петербурга в нинішньому статусі, як сказав церковник, «перш за все музею і трішечки храму» є «блюзнірством», заявив церковний діяч.

У середу Піотровський оприлюднив на сайті Союзу музеїв Росії звернення до патріарха РПЦ Кирила, в якому закликав його відкликати прохання передати собор церкві. Піотровський наголосив, що питання про цю передачу викликало суперечливу реакцію в суспільстві, спровокувало публічні конфлікти і протистояння. До того ж, звернув увагу чільний музейний діяч, наразі РПЦ вже попередавали в Росії практично всі храми та інші споруди, що необхідні для відродження релігійного життя.

На думку Піотровського, якби Кирило тимчасово відкликав прохання Санкт-Петербурзької єпархії про передачу Ісаакіївського собору церкві, це дало б можливість зупинити суспільне протистояння і знайти наймудріше і найсправедливіше рішення.

Петиція в інтернеті про збереження за Ісаакіївським собором статусу музею набрала вже понад 200 тисяч підписів, за це виступають також численні об’єднання музейників чи вчених у Росії, але у владі заявляють, що все це «марна праця», бо рішення передати собор РПЦ вже ухвалене.

Про таке рішення оголосив 10 січня губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко. Як очікують, передачу буде завершено до кінця року.

Ісаакіївський собор, що є власністю міста Санкт-Петербурга, як музей щороку відвідують понад три мільйони туристів, що приносить у бюджет міста значні суми. У соборі також проводять концерти класичної музики й різноманітні виставки. Крім того, РПЦ майже щодня проводить там свої молебні.