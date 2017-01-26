ГПУ заявила про затримання помічника депутата з Радикальної партії, Ляшко підтвердив

Генеральна прокуратура України заявляє про затримання помічника одного з народних депутатів України від «Радикальної партії Олега Ляшка» за фактом систематичного заволодіння шляхом обману в сумі 5 тисяч гривень.

Як повідомляє прес-служба відомства, помічник депутата, прикриваючись наданими йому повноваженнями, у жовтні 2016 року вимагав від громадянина 200 тисяч гривень з умовою передачі щомісячно по 15 тисяч гривень.

За даними ГПУ, затриманий вимагав ці гроші за сприяння у безперешкодному здійсненні потерпілим господарської діяльності у сфері надання послуг з доступу до мережі інтернету.

Щодо помічника депутата відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах), наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив, що ГПУ затримала Олексія Бевзюка – помічника Олексія Кириченка.

«Якщо він винен – хай відповідає, я нікого не буду «кришувати». Але якщо це виконання політичного замовлення влади на дискредитацію мене особисто і моєї команди, чим постійно зловживає Луценко, скоро прийде час йому за це відповісти за всією суворістю закону», – написав Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко цієї заяви Ляшка не коментував.

Олексій Кириченко назвав затримання свого помічника «прокурорським свавіллям в дії».

Серед обов’язків помічника депутата – допомагати депутату в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, установ, організацій, виконувати доручення депутата у відносинах з виборцями, допомагати в розгляді надісланих депутатові поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій.