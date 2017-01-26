МЗС передало СБУ ноту польської сторони щодо заборони в’їзду меру Перемишля

Міністерство закордонних справ передало ноту польської сторони щодо заборони в’їзду меру Перемишля на територію України до компетентних органів.

«Що стосується заборони меру Перемишля, ми отримали ноту польської сторони, направили її до компетентних органів України. Наразі це питання опрацьовується», – сказала речник МЗС Мар’яна Беца.

За її словами, міністр закордонних справ України Павло Клімкін особисто тримає це питання на контролі.

17 січня мер Перемишля Роберт Хома під час перетину українського кордону був поінформований українськими прикордонниками, що, згідно з рішенням СБУ, йому заборонено в’їзд в Україну терміном на 5 років. На брифінгу у Перемишлі Роберт Хома назвав інцидент на кордоні «безпрецедентною подією».

У СБУ повідомили, що Хомі заборонили в’їзд в Україну через його участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі.

Раніше заступник глави Міністерства закордонних справ Польщі Ян Джеджичак, якого цитувало польске видання «Rzeczpospolita», заявив, що відносини Варшави і Києва залежать від скасування заборони на в'їзд до України Хоми і МЗС Польщі здивоване таким рішенням СБУ.