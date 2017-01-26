Семенченко: депутати не блокують залізницю на Луганщині, а підтримують вимоги ветеранів АТО

Народний депутат України з фракції «Самопоміч» Семен Семенченко заявляє, що він особисто не блокує залізницю на Луганщині, хоч і перебуває зараз на місці події, а лише підтримує акцію ветеранів АТО.

«Я особисто та інші народні депутати нічого не блокуємо, це акція ветеранів. Розповідають, що вимоги висуваємо ми – це робиться для того, щоб відволікати увагу суспільства нібито на політичну основу цього процесу», – сказав Семенченко в ефірі Радіо Свобода.

Учасники блокади вимагають звільнення полонених, припинення економічних зав’язків з непідконтрольною територією та покарання причетних до незаконного, як вони вважають, транспортування вантажів через лінію розмежування.

«Громадяни хочуть досягти свого: щоб відпустили полонених, щоб припинили торгувати ними в обмін на нашу суверенність, друге – щоб припинили фактично фінансування тероризму, і третє, ми вже сьогодні звернули увагу на це питання – щоб люди, які перетворили зону АТО на зону заробляння грошей на крові, були притягнуті до відповідальності», – заявив Семенченко.

Активісти оголосили про проведення безстрокової громадської акції протесту, щоб не допускати перевезення залізничним транспортом вантажів на непідконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. Цього тижня вони розпочали блокування.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, яке порушило нормальну роботу транспорту (стаття 279 Кримінального кодексу України).

За даними правоохоронців, на 41-му кілометрі перегону станцій Світланове – Шипілове у Попаснянському районі на залізничній колії перебуває близько 50 людей у камуфляжі, серед яких народні депутати України Семен Семенченко, Володимир Парасюк, Тарас Пастух і Павло Костенко.

У прокуратурі повідомили, що учасники акції розмістили на залізничній колії три дерев’яні загородження, біля колії встановлений намет.