У центрі Курбаса заявляють, що їх намагаються ліквідувати, Мінкультури заперечує

Керівництво Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса заявляє, що Міністерство культури України хоче позбавити центр фінансування і ліквідувати його.

«Ліквідація відбувається під виглядом перепрофілювання з науково-дослідницької інноваційної інституції – у «культ-просвітницький» заклад, який за законом «Про культуру» формується з метою «задоволення потреб громадян у мистецькому аматорстві». Наказом Міністра від 13.01.2017 р. від Центру вимагають змінити Статут і цим порушити закон «Про науку та науково-технічну діяльність», який забороняє науковим установам Державного реєстру змінювати основну діяльність», – заявили в центрі.

Тут також додали, що в 2017 році Міністерство культури не включило фінансування центру у проект бюджету. «Таким чином, сьогодні і колектив, і приміщення Центру повністю позбавлені фінансування. Це робиться у ювілейний рік – 130-ї річниці Леся Курбаса», – йдеться в повідомленні.

Як заявив юрист центру Олександр Герасимов, такі дії Мінкульту мають на меті ліквідувати центр. «Це класична рейдерська схема, за якою установа позбавляється фінансування через небажання змінювати свій основний рід діяльності», – заявив Герасимов.

Представники центру Курбаса обіцяють відстоювати свою позицію у суді в разі, якщо Мінкульт не відреагує на їх вимоги.

У Міністерстві культури України звинувачення у намірі ліквідувати центр відкидають. «Це – неправда. Більше того – існуванню центру загрожує не Мінкультури, а амбіції й емоції його керівництва», – написав Євген Нищук у блозі на «Культпросторі».

За його словами, перепрофілювання центру в культурно-просвітницький заклад дасть змогу «зняти усі описані конфліктні ситуації у стосунках із держбюджетом». Як заявив міністр, через внесені парламентом зміни до бюджетного законодавства щодо фінансування сфери культури і мистецтва можливість фінансувати наукові установи, яким зараз є центр Курбаса, зникає, натомість є можливість фінансувати лише заклади культури, зокрема «культурно-просвітницькі центри».

Крім того, як заявив голова Мінкультури, зміна функціоналу відкриє для центру нові можливості отримати фінансування.

Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса – державна наукова установа, яка була заснована постановою Кабінету міністрів від 12 грудня 1994 року.