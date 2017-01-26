В Узбекистані висловили сумнів щодо скасування виїзних віз

Посадовці Узбекистану висловили сумнів у втіленні оголошеної раніше можливості скасувати виїзні візи для громадян країни, необхідні нині для отримання права виїхати за кордон.

Кілька посадовців Міністерства внутрішніх справ країни в окремих інтерв’ю Радіо Свобода наголосили, що оприлюднений раніше проект указу президента про скасування виїзних віз є лише пропозицією, і додали, що вони не мають певності в тому, що цей план буде схвалений.

Раніше цього місяця на урядовому сайті був оприлюднений проект указу президента Узбекистану, в якому містився пункт про скасування виїзних віз. У цьому пункті широкого тексту під назвою «Про стратегію подальшого розвитку Узбекистану» йшлося про створення нової системи посвідчень особи і подорожніх документів і містилася згадка, що рішення з цього приводу може бути ухвалене у третьому кварталі цього року, але точнішого графіка втілення пропозиції не було.

Систему виїзних віз Узбекистан успадкував від колишнього СРСР і, на відміну від інших післярадянських держав, не скасовував. Через складність отримання виїзних віз ця система стада джерелом збагачення на хабарах для чиновників, здатних полегшити чи прискорити цей процес.

Оприлюднену пропозицію про скасування виїзних віз сприйняли як прагнення нового президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва дещо відкрити зовнішньому світові країну, що лишалася значною мірою ізольованою за попереднього незмінного президента-автократа Іслама Карімова, який помер минулого літа.

Наразі Мірзійоєв уже відступив принаймні від одного з анонсованих кроків у цьому напрямку, відклавши майже на чотири роки вже було оголошене запровадження безвізового режиму до Узбекистану для громадян 27 країн, від яких нині вимагають візи.