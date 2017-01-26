Розенко: підвищення мінімальної зарплати не є підставою для підвищення вартості проїзду

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що підвищення мінімальної заробітної плати ніяк не є підставою для підвищення вартості проїзду у громадському транспорті.

«Тому, в даному випадку, Мінінфраструкутри спільно з місцевою владою та організаціями профспілок і роботодавців повинні здійснювати моніторинг ситуації з підвищенням тарифів та вживати суворих заходів реагування на такі факти – аж до позбавлення ліцензій», – сказав віце-прем’єр-міністр, слова якого цитує прес-служба Кабміну.

Напередодні стало відомо про подорожчання проїзду в громадському транспорті у низці регіонів, зокрема у Києві та Київській області.

Після цього Київська обласна державна адміністрація виступила з вимогою від пасажирських автоперевізників регіону надати обґрунтування подорожчання проїзду і закликає шукати збалансоване рішення.

Водночас в Антимонопольному комітеті України заявляли, що питання тарифів на перевезення належать до компетенції державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, а окремі держадміністрації усуваються від виконання повноважень щодо проведення тарифної політики на перевезення.