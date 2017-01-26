Штаб: сьогодні на Донбасі загинув український військовий

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі один український військовослужбовець загинув.

Як повідомляє прес-центр, підтримувані Росією бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових з важкого озброєння.

За даними військових, сьогодні на маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів сепаратисти вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці, Широкині та Водяному.

На Луганщині, за даними штабу, по Новозвінівці бойовики застосували системи «Град», а на донецькому напрямку використовували 82 міліметрові міномети, обстрілюючи позиції українських військових в районі Авдіївки.

Минулої доби в зоні бойових дій на Донбасі був поранений один український військовий, ще двоє зазнали травм.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах населених пунктів Ленінське, Пікузи (Комінтернове) і Заїченко. В угрупованні «ЛНР» про порушення режиму тиші з боку українських військових не повідомляють.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.