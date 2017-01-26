У Криму утримуються 27 громадян України – МЗС

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що станом на сьогодні в анексованому Росією Криму незаконно утримуються 27 громадян України.

«Можу вас запевнити, що по кожному з них ми ведемо роботу, по кожному з них ми працюємо з компетентними органами з метою винайдення інформації, яка б допомогла їх звільнити», – сказала речник Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

За її даними, також у Росії незаконно утримуються 17 українців.

Беца також зазначила, що МЗС надіслало російській стороні понад 100 звернень і 200 дипломатичних нот щодо утримуваних Москвою українців.

МЗС України неодноразово висловлювало Росії протест через порушення прав затриманих українців, зокрема з політичних мотивів. Слідчий комітет Росії заявляв, що має достатньо доказів провини громадян України, звинувачуваних в екстремізмі, диверсійній діяльності, шпигунстві.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».