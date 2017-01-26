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26 січня 2017, Київ 20:23
Новини | Міжнародні

Суд у Білорусі відхилив апеляцію російського блогера на видачу до Азербайджану

Олександр Лапшин, відомий також як puerrtto, в Мінському міському суді, 26 січня 2017 року

Олександр Лапшин, відомий також як puerrtto, в Мінському міському суді, 26 січня 2017 року

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Міський суд столиці Білорусі Мінська відхилив апеляцію російського блогера Олександра Лапшина на попереднє рішення Генеральної прокуратури Білорусі видати його до Азербайджану, де його звинувачують у підтримці сепаратизму.

Тепер Лапшин має 10 днів на останню спробу зупинити свою екстрадицію, оскарживши її у Верховному суді Білорусі.

Його затримали в Мінську в середині грудня за запитом про екстрадицію з Азербайджану. Там його звинувачують у незаконному відвідуванні сепаратистського регіону Нагірного Карабаху 2011 і 2012 року без отримання згоди офіційного Баку і закликах до визнання його самопроголошеної «незалежності», оприлюднених в інтернеті 2016 року. Його дії розслідують як підозрювані загрозу територіальній цілісності Азербайджану і незаконний перетин державного кордону.

У разі видачі, визнання винним і засудження йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі за азербайджанським законодавством.

Олександр Лапшин, громадянин Росії й Ізраїлю, живе в Москві і пише блог російською мовою на теми подорожей.

Комітет на захист журналістів із Нью-Йорка закликав Мінськ безумовно звільнити Лапшина, заявивши, що його не можна карати за висловлювання своїх думок і відвідини спірного регіону.

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