Чартерні перельоти української делегації в Мінськ оплачують неназвані приватні особи – «Схеми»

Для участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську українська делегація користується приватними літаками. Це зафіксували журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший». При цьому члени делегації відмовились повідомити, хто оплачує їхнє пересування між Києвом та Мінськом на чартерах.

Журналісти стали свідками щонайменше чотирьох випадків, коли делегація використовувала приватні літаки для перельотів на мінські перемови.

Зокрема, 26 серпня українські переговірники, а саме Леонід Кучма, Ірина Геращенко, Євген Марчук, радник голови СБУ Юрій Тандіт, а також спецпредставник ОБСЄ в мінській контактній групі Мартін Сайдік, використовували для перельоту літак Bombardier Global Express 6000 з бортовим номером OE-IDO та австрійською реєстрацією.

Журналісти помітили, що саме цей літак постійно використовує олігарх Віктор Пінчук. «Схеми» надіслали запит Вікторові Пінчуку з проханням повідомити, чи надавав олігарх цей літак для перельотів української сторони на перемови Тристоронньої контактної групи в Мінськ та на яких умовах. Але відповідей не надійшло.

4 серпня з Мінська прилетів Gulfstream G200 з бортовим номером OE-HSN та австрійською реєстрацією. На ньому прилетіли Віктор Медведчук, Євген Марчук, Мартін Сайдік та Юрій Тандіт.

21 грудня 2016 року представники України прилетіли з Мінська на приватному літаку Bombardier Challenger 300. Прилетіли перший віце-спікер парламенту та уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко, член Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма, а також спецпредставник ОБСЄ в мінській контактній групі Мартін Сайдік. Цей літак із бортовим номером OE-HDI також має австрійську реєстрацію.

Згідно з даними реєстру повітряних суден Австрії, літак обслуговується компанією Lauda Motion. Однак на сайті компанії немає цього борту в переліку літаків, що вільно здаються в оренду.

16 січня 2017 року після завершення першого цього року засідання Тристоронньої контактної групи з Мінська до Києва прилетів борт із австрійською реєстрацією та бортовим номером ОЕ-HSN. Цей літак уже вдруге доставляє переговірників в Україну. Ним прилетіли Леонід Кучма та спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.

«Схеми» подзвонили в одну з українських компаній, щоб дізнатися, скільки коштує орендувати чартер Київ – Мінськ – Київ.

«На шість пасажирських крісел вартість польоту до Мінська впродовж дня, якщо там не буде ночівлі, зранку туди і ввечері назад, то 7800 євро», – сказали там.

Також журналісти поцікавилися, скільки коштує користування VIP-терміналом аеропорту «Київ». «VIP-термінал у «Жулянах» коштує 200 доларів на одного пасажира за виліт і 200 доларів за одного пасажира за приліт. Виліт-приліт – 400 доларів», – пояснили розцінки в компанії.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт визнав, що іноді група користується чартерами, але чиїми, каже він, не знає: «Ми дійсно пересуваємось у Мінськ, у тому числі, на літаках. Чиї літаки я, звісно, не знаю. Коли ми вилітаємо, якщо ми летимо літаком, у Мінськ, то ми збираємося у визначеному координатором місці. Припустімо, в терміналі В такого-то аеропорту в такий-то час. Сідаємо в літак і в літаку летимо й працюємо».

Ірина Геращенко, перебуваючи у відрядженні за кордоном, погодилась відповісти на питання журналістів у фейсбуці. «Держава чартери не фінансує. Це я відповідально вам заявляю. Як ними користуються ті, хто їх використовують, – це не за рахунок держави», – зазначила вона.

Прес-служба Леоніда Кучми порадила звернутися до адміністрації президента: «З усіх питань щодо роботи української сторони у Тристоронній контактній групі звертайтеся, будь ласка, до Адміністрації президента України».

«Схеми» звернулись до Адміністрації президента України з питанням про те, чи відшкодовуються перельоти з державного бюджету. Там повідомили, що не розпоряджаються запитуваною інформацією.

Інші фігуранти не відповіли на прохання про коментар.

Лише за минулий рік у Мінську відбулося близько 30 публічно анонсованих зустрічей Тристоронньої контактної групи для врегулювання конфлікту на Донбасі.