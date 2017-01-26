Президент підписав закон про допуск іноземних військ для багатонаціональних навчань

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі в багатонаціональних навчаннях», повідомила прес-служба голови держави.

Цим законом від 19 січня Верховна Рада погодила таке рішення президента, викладене в його указі від 12 січня.

Цей указ затверджує план проведення багатонаціональних навчань із участю підрозділів Збройних сил України на території України та їхньої участі в багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2017 рік. Документ також визначає порядок допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України цього року для участі в таких навчаннях.

Згідно з цим планом, у січні-грудні 2017 року на територію України для участі в багатонаціональних навчаннях – таких, як українсько-американські навчання «Сі Бриз-2017» та «Репід Трайдент-2017» із залученням інших сторін, – у рамках військового співробітництва буде допущено до 3000 військовослужбовців із озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів Сполучених Штатів Америки, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми «Партнерство задля миру» на строк до 365 діб.

Проведення багатонаціональних військових навчань заплановано задля підтримки на належному рівні обороноздатності української держави, боєздатності Збройних сил України, інших військових формувань. Такі навчання проводяться з урахуванням зобов’язань України відповідно до міжнародних угод у військовій сфері, повідомили на Банковій.