У Запоріжжі вшанували треті роковини розгону місцевого Майдану

У Запоріжжі на майдані Героїв Революції гідності відбувся мітинг до третіх роковин розгону місцевого Майдану. Активісти принесли з собою великий банер із портерами Небесної сотні та вшанували спеціальним молебнем та хвилиною мовчання героїв Небесної сотні і загиблих під час проведення антитерористичної операції на сході країни.

«Коли три роки тому Майдан розігнали, це була біль усієї України, тому ми зараз з побратимами зібрались саме на цьому місці, аби вшанувати пам’ять тих хлопців, що загинули на сході України, а також на Майдані – Небесної сотні. Майдан для мене особисто – це боротьба за Україну, за наших хлопців. Наша боротьба триває», – сказав запорізький активіст та волонтер Микита Юдін.

Серед промовців на мітингу був ветеран Другої світової війни Іван Залужний (його онук, боєць Національної гвардії Іван Гутник-Залужний, загинув під час проведення АТО влітку 2014 року), який звернувся до учасників заходу з промовою на підтримку українських військових-учасників АТО.

26 січня 2014 року силовики затримали близько 50 учасників Євромайдану в Запоріжжі, понад сотня людей зазнала травм.

17 липня 2015 року Кіровський райсуд Кіровограда визнав колишнього голову Запорізької облради Віктора Межейка винним у справі щодо розгону запорізького Євромайдану. Йому було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки та позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки.

Інший фігурант цієї справи, голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Пеклушенко, був знайдений мертвим у власному будинку 12 березня 2014 року.

Наразі триває заочний судовий процес щодо ще одного обвинуваченого у причетності до розгону місцевого Майдану – колишнього керівника МВС у регіоні Володимира Серби, що перебуває у розшуку.

Жоден із правоохоронців та представників так званих «тітушок», що брали участь у «зачистці» місцевого Майдану, на сьогодні не притягнутий до кримінальної відповідальності.