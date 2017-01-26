Логвинський заявив, що «ПАРЄ засудила Росію за терористичну діяльність в Україні»

Народний депутат України Георгій Логвинський (фракція «Народний фронт»), заступник голови постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї Ради Європи і віце-президент ПАРЄ, заявив, що «ПАРЄ засудила Росію за терористичну діяльність в Україні».

«Про це йдеться в декларації ПАРЄ 14257, автором якої я є. Депутати всіх політичних груп ПАРЄ, крім об’єднаних лівих, засудили дії російських спецслужб, спрямовані на усунення народного депутата України Антона Геращенка», – написав він у фейсбуці.

Письмова декларація «Терористична діяльність в Україні», про яку заявив Логвинський і яка оприлюднена на сайті ПАРЄ, не є декларацією всієї асамблеї – в ній наголошено, що вона стосується тільки тих делегатів, які її підписали.

Підписали цей документ 25 делегатів, і основних, і альтернативних (кожна країна-член Ради Європи має в ПАРЄ основних делегатів, а також альтернативних, які заступають основних у разі їхньої відсутності). Із тих 25, хто поставив підписи, 15 – представники самої України.

Усього в Парламентській асамблеї Ради Європи 324 основні делегати і стільки ж альтернативних. Із цих 648 місць 22 наразі не заповнені, також відсутня делегація Росії в повному складі (18 основних і 18 альтернативних). Таким чином, декларацію Логвинського про тероризм Росії в Україні підписали трохи більше ніж 4 відсотки від нині наявних 590 делегатів ПАРЄ.