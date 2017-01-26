Луценко: Церцвадзе вийшов на волю

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що затриманий за запитом із Росії про екстрадицію громадянин Грузії, учасник антитерористичної організації проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині Донбасу Ґія Церцвадзе вийшов на волю з тримання під вартою на час екстрадиційної перевірки.

«Як і обіцяв – Ґія Церцвадзе на свободі. Україна своїх не здає. В тому числі – якщо це свої грузини», – написав він у фейсбуці без дальших подробиць.

Це звільнення підтвердила речниця генпрокурора Лариса Сарган. «Як і обіцяв генеральний прокурор України Юрій Луценко, щойно боєць АТО з «Грузинського легіону» Ґія Церцвадзе вийшов на волю з Лук’янівського СІЗО. Закон і справедливість у дії!» – написала вона у фейсбуці.

У коментарях Сарган уточнила, що через те, що суд у справі апеляції Церцвадзе на його тримання під вартою перенесли на 3 лютого, його звільнили без рішення суду: постанову про звільнення з-під варти, відповідно до норми, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України, підписав прокурор.

Раніше в четвер Апеляційний суд Києва переніс на 3 лютого розгляд скарги адвоката на рішення Солом’янського райсуду столиці України про тримання під вартою громадянина Грузії, учасника бойових дій на Донбасі Ґіорґі Церцвадзе. Перенесення пов’язане з тим, що в Апеляційний суд не надійшли матеріали з суду першої інстанції, повідомила адвокат затриманого Ксенія Проконова.

У середу Луценко заявляв, що у справі Церцвадзе, видачі якого вимагає Росія, виявлені підстави не видавати його.

За словами керівників підрозділу «Грузинський легіон», який входить до 25-го батальйону «Київська Русь», Церцвадзе служив у зоні бойових дій на сході України у 2014–2015 роках, потім через родинні обставини повернувся до Грузії, де живуть його дружина й діти.

Громадянина Грузії Ґію Церцвадзе затримали українські силовики 15 січня в київському аеропорті Жуляни, коли він повертався з Грузії до України: на кордоні спрацювала база Інтерполу. Його оголосила в міжнародний розшук Росія за обвинуваченням в умисному вбивстві та замаху на вбивство, скоєних, як стверджує Слідчий комітет Росії, 2003 року в місті Сочі. За рішенням Солом’янського районного суду Києва від 17 січня, затриманого взяли під тимчасовий арешт на 40 діб. Сторона захисту оскаржила це рішення в Апеляційному суді Києва.