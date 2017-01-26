США: Трамп запропонував 20% мита на імпорт із Мексики для фінансування стіни – Білий дім

У США Білий дім повідомив, що президент Дональд Трамп запропонував запровадити 20-відсоткове мито на товари, імпортовані з Мексики, щоб таким чином фактично коштом Мехіко оплатити плановану ним стіну на кордоні між двома державами.

Як уточнили в Білому домі, йдеться лише про ідею президента, але не про вказівку законодавцям у Конгресі про те, які мита й податки їм ухвалювати в рамках планованої нині широкої податкової реформи.

Перед цим повідомленням Дональд Трамп заявив у твітері, що рішення скасувати зустріч із ним президента Мексики Енріке Пеньї Нієто у Вашингтоні «взаємне», й додав: «Якщо Мексика не збирається ставитися до США справедливо і з повагою, така зустріч буде марною, я ж хочу піти іншим шляхом. Тому я не маю вибору».

Раніше в четвер президент Мексики Енріке Пенья Нієто заявив, що не поїде до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом, після заяв американського керівника, що мексиканський може й не приїжджати, якщо не заплатить за загорожу на кордоні між країнами.

Як написав Пенья Нієто у твітері, його апарат поінформував Білий дім, що він не прибуде на плановану було на 31 січня зустріч із Трампом у Вашингтоні.

«Мексика повторює, що готова працювати зі Сполученими Штатами для досягнення домовленостей, що підуть на користь обом державам», – додав він.

Попередніми годинами Трамп написав у твітері, що для Пеньї Нієто «буде краще» скасувати зустріч, «якщо Мексика не бажає заплатити» за плановану у Вашингтоні стіну вздовж усього американсько-мексиканського кордону.

У середу Дональд Трамп підписав указ про початок будівництва фізичної загорожі вздовж усього кордону США з Мексикою завдовжки 3 тисячі 200 кілометрів, через який нині дістається багато нелегалів.

Раніше Трамп не раз заявляв, що накаже будувати таку стіну і що змусить Мексику оплатити багатомільярдну в доларах вартість зведення цієї стіни. У Мексиці це вже теж не раз категорично відкинули.