У ЄС заявили про розробку планів розглядати заяви мігрантів поза межами Європи

Міністри внутрішніх справ країн-членів Європейського союзу заявили, що продовжують розробляти план фінансування таборів для біженців у країнах Африки, щоб допомогти Організації Об’єднаних Націй і гуманітарним організаціям обробляти документи і справи мігрантів, перш ніж вони намагатимуться дістатися до Європи морем.

Як заявив голова МВС Німеччини Томас де Мезьєр на полях зустрічі міністрів, що відбулася на Мальті, «Європа має домогтися, щоб біженців перевозити взагалі не до Європи, а назад до безпечних місць».

«Людей, за яких беруться перемитники, треба рятувати і доставляти в безпечні місця. А з цих безпечних місць поза межами Європи ми приймемо до Європи тільки тих, хто дійсно потребує захисту», – додав він.

Євросоюз хоче перекрити небезпечний шлях для нелегальних мігрантів через Середземне море з берегів Лівії до Італії, на якому багато з них гинуть у морі.

За планом міністрів, у Лівії чи сусідніх країнах мають бути створені табори, якими мають керувати Управління верховного комісара ООН у справах біженців чи Міжнародна організація з міграції. Ці організації матимуть за завдання розглядати справи мігрантів і допомагати повернути додому тих, хто не може претендувати на статус біженця на Заході.