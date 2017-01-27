Італійський фотограф відкрив у Дніпрі фотовиставку, присвячену жертвам Голокосту

У Дніпрі в Музеї «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» італійський фотограф Луїджі Тоскано відкрив персональну фотовиставку, присвячену 72-й річниці Голокосту, «Проти забуття». В експозиції представлено кілька десятків масштабних, двометрових портретів людей, які були в’язнями німецьких концтаборів та потерпіли від Голокосту.

Як розповів автор, упродовж року він зустрічався колишніми в’язнями концтаборів, які вижили й наразі живуть у Німеччині, Росії, Україні, Ізраїлі, США. Результатом цих зустрічей стало створення 200 портретів людей та запис відеоінтерв’ю з ними.

Зокрема, серед них є 60 портретів євреїв, які вижили під час Голокосту і наразі живуть в Україні, серед них киянина Олександра Склянського. Від долі тих, хто загинув у Бабиному Яру 1941 року, його врятувала українська родина – Євгенія та Віктор Бобовики, яким він дякує все життя.

«Це унікальна колекція історій людської долі. За кожною фотографією – ціле життя. Ми не повинні про це забувати», – сказав автор Луїджі Тоскано.

На відкриття виставки у Дніпрі прийшли представники різних національних громад міста та конфесій, вчені, волонтери, учасники АТО, євреї – нащадки тих, хто пережили Голокост. Вони наголошували, що такі заходи сприяють консолідації українського суспільства. У рамках виставки Луїджі Тоскано планує прочитати лекцію.

Опісля демонстрації в Україні виставку планують показати у США. Презентація проекту спершу відбулась у Німеччині, у вікнах старої пожежної вежі в Маннгаймі. Восени минулого року вона відбулася й у Києві, в Бабиному Яру.

У роки Голокосту у Дніпрі від рук нацистів загинуло понад 11 тисяч євреїв. Їх розстрілювали в Червоноповстанській балці, яку називають місцевим «Бабиним Яром».

2005 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що проголосила 27 січня Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту. Україна приєдналася до цього документа в 2012 році.