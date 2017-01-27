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27 січня 2017, Київ 02:30
Новини | Події

У Рівному прокуратура оголосила підозру депутатові-бізнесмену, що намагався приховати смерть робітника-нелегала

Прес-конференція у прокуратурі Рівненської області

Прес-конференція у прокуратурі Рівненської області

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Прокурор Рівненської області Олег Соболь повідомив на прес-конференції, що підписав повідомлення про підозру депутату Рівнеради Олександрові Бабату щодо вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України (заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого злочину).

Прокурор Рівненської області Олег Соболь

Прокурор Рівненської області Олег Соболь

Ідеться про нещасний випадок – смерть 35-річного будівельника Андрія Артвинського під час спорудження багатоповерхового будинку в районі центрального автовокзалу Рівного, власниками якого є рідні депутата. За інформацією, отриманою від кількох десятків свідків-працівників будови, Артвинський упав у ліфтову шахту з десятиметрової висоти.

Як розповіли рідні Андрія Артвинського, виконроб будівництва та депутат Олександр Бабат пропонували їм гроші за мовчання і обіцяли привезти тіло, але ні того, ні іншого не зробили. Його тіло знайшли тільки через 10 днів у лісі під Рівним.

Чиновники з інспекції праці оприлюднили висновок про те, що, оскільки робітник не був оформлений на роботі офіційно, винних у його смерті немає. Суд повернув Бабатові та його матері автомобілі, в яких були знайдені сліди крові і волосся.

Але працівники поліції і прокуратури вважають, що доказів вини депутата у приховуванні злочину достатньо. Оскільки він не з’явився до слідчого, підозру надіслано рекомендованим листом за місцем проживання, повідомив прокурор на прес-конференції.

Олександрові Бабату загрожує обмеження або позбавлення волі до трьох років у разі визнання винним. Окрім того, прокурор Олег Соболь повідомив, що домагатиметься визнання будівництва, де сталася трагедія, незаконним.

Олександр Бабат ці звинувачення не коментував. Він не з’явився на недавню сесію Рівнеради у вівторок, де його чекали з плакатами журналісти. Замість нього прибула «група підтримки», яка вимагала в медіа і правоохоронців полишити депутата у спокої.

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