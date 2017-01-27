На Донбасі загинули двоє українських військових – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 26 січня в зоні бойових дій загинули двоє українських військових. Підтримувані Росією бойовики застосували важку артилерію, всього за добу зафіксовано 63 обстріли, ідеться в ранковому зведенні.

За даними штабу АТО, на Луганському напрямку з ракетних систем «Град», а також артилерії калібру 122 міліметри бойовики обстріляли Новозванівку. На Маріупольському напрямку зі 152-міліметрової артилерії, сепаратисти обстріляли Широкине, а зі 122-міліметрової – Талаківку, додають українські військові.

Міномети, гранатомети та стрілецьку зброю бойовики застосували також в інших місцевостях уздовж усієї лінії розмежування.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та півдня контрольованої бойовиками території на схід від Маріуполя.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріли з боку Збройних сил України в місті Брянка та селі Жолобок.

Учасники Тристоронньої контактної групи неодноразово оголошували режим припинення вогню на Донбасі, але щоразу обстріли так і не припинялися повністю і згодом поновлювалися. Сторони звинувачують у цих порушеннях і провокаціях одна одну і заперечують свою вину.