Іран є найбільшою загрозою для Ізраїлю – прем’єр Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що на тлі зростання антисемітизму в усьому світі лише лідери Ірану, як і раніше, заявляють про потребу знищення єврейського народу і державності. Про це ізраїльський прем’єр заявив 26 січня у виступі перед дипломатами в Єрусалимі напередодні Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту.

Водночас Нетаньягу висловив сподівання, що вибір у США президента Дональда Трампа закінчить ту «оглушливу тишу», яка є у світі щодо іранських погроз.

«Я вірю, що це зміниться, оскільки спілкувався кілька днів тому з Трампом, і він говорив про іранську агресію, іранські обіцянки знищити Ізраїль, про ядерну угоду й небезпеки, які вона становить», – вказав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Президент США Дональд Трамп провів свою виборчу кампанію, обіцяючи, серед іншого, відкликати ядерну угоду Ірану зі світовими державами. Водночас члени команди Трампа, які претендують на ключові посади в його адміністрації, нещодавно визнали, що Іран нині дотримується обмежень, які угода накладає на нього щодо розробки ядерної зброї. Зусилля США мають бути спрямовані на суворе дотримання цієї угоди, наголосили номінати до кабінету Трампа.

Укладена в липні 2015 року угода Ірану зі світовими державами передбачає скасування міжнародних санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження іранської ядерної програми.