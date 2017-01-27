В Івано-Франківському обласному архіві відкрилася виставка про Голокост

У державному архіві Івано-Франківської області відкрилася виставка документів, присвячена Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На виставці під назвою «Галицьке єврейство: втрачений пласт та розірвана пам’ять» представлені десятки документів часів Другої світової війни: свідоцтва, медичні записи, плакати, листівки. За даними науковців, до війни на Прикарпатті проживало понад 300 тисяч євреїв, чимало з них загинуло від рук нацистів.

Як зазначила провідний науковий співробітник обласного архіву Катерина Мицан, близько 9 з половиною тисяч прізвищ загиблих встановили завдяки картотеці каси соціального забезпечення. «Там написані дата і місце народження людини, коли вона почала працювати в гетто і останній день праці – це фактично цей день чи напередодні, коли людина була знищена», – зазначає дослідниця.

За словами директора державного архіву в області Ігоря Гриника, «пам’ятати про ці страхітливі явища ми повинні, щоб вони не повторювалися в майбутньому».

Виставка в архіві експонуватиметься впродовж двох тижнів.

За рішенням Генеральної асамблеї ООН від 2005 року 27 січня проголошено Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту. Саме цього дня 1945 року радянська армія визволила в’язнів нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі. Україна на державному рівні вперше відзначила такий день у 2012 році.