Трамп і Путін проведуть телефонну розмову 28 січня

Президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін проведуть свій перший телефонний діалог 28 січня. Про це з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова інформує російська агенція ТАСС, а з посиланням на неназваного представника Білого дому – телекомпанія CNN.

Пєсков раніше цього тижня заявляв, що МЗС Росії працює з Вашингтоном для організації першої розмови двох лідерів від часу вступу Трампа на посаду 20 січня.

Білий дім заявив після того, як Трамп був приведений до присяги, що перемога над «радикальними ісламськими терористичними угрупованнями» буде головним пріоритетом зовнішньої політики США, а також про те, що Сполучені Штати «проводитимуть агресивні спільні і коаліційні військові операції, коли це буде необхідно» для досягнення мети.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що інтереси США і Росії в цьому питанні «очевидно, збігаються» і що Москва готова розглянути конкретні пропозиції з боку адміністрації Трампа.

«Дозвольте мені нагадати вам, що Путін 18 місяців тому закликав до формування повноцінного, універсального фронту боротьби з тероризмом, і ця ініціатива, як і раніше, є на столі (переговорів – ред.)», – сказав Лавров у Будапешті 23 січня.

Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово висловлювався на користь співпраці з Росією і казав, що захоплюється лідерськими якостями російського президента Володимира Путіна.

Тим часом, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей перед планованою зустріччю з Трампом заявила, що Захід має взаємодіяти з Росією, але зберігати обережність щодо намірів Москви. Звертаючись до законодавців-республіканців, Мей нагадала про підхід колишнього президента США Рональда Рейгана до переговорів із його радянським візаві Михайлом Горбачовим – «довіряй, але перевіряй». До нинішнього російського лідера Володимира Путіна Тереза Мей пропонує схожий підхід – «взаємодій, але будь обережний».