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27 січня 2017, Київ 11:33
Новини | Міжнародні

Захід може переглянути вимогу про відставку президента Сирії Асада – Борис Джонсон

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон

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Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Захід може переглянути свою давню вимогу щодо неодмінної відставки президента Сирії Башара Асада має піти з посади за умовами будь-якої мирної угоди.

«Ми впродовж тривалого часу звикли до мантри, що Асад має піти. Ми не маємо жодного підґрунтя, щоб це стало можливим», – сказав Джонсон 26 січня законодавцям у Лондоні.

«Я бачу мінуси, я бачу ризики в підтримці росіян та Асада. Але я також маю бути реалістом щодо того, як змінився ландшафт», – додав британський міністр.

Джонсон припустив, що Асад матиме можливість балотуватися на виборах під наглядом ООН за умовами угоди, здатної покласти край шестирічному громадянському конфлікту в Сирії. Такий сценарій видається близьким до позиції Росії та Ірану, що Асаду буде дозволено брати участь у виборах під час політичного розв’язання конфлікту в Сирії.

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