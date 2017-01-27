Гройсман прибув до Львова для вирішення проблеми вивезення сміття

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прибув 27 січня до Львова, щоб допомогти цьому місту вирішити проблему вивезення сміття. Про це інформує Урядовий портал.

За даними прес-служби голови уряду, програма його перебування передбачає «обговорення ситуації на Львівському полігоні твердих побутових відходів та поводження з твердими побутовими відходами у Львові».

Президент України Петро Порошенко 26 січня доручив уряду вжити заходів для вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова, інформує прес-служба глави держави.

«Прибирати сміття – прерогатива органів місцевого самоврядування. Але коли там неспроможні в рамках своєї компетенції вирішити цю проблему, коли власну господарчу безпорадність обгортають у політичну матерію, а безпеці містян загрожує екологічна катастрофа, необхідно допомогти городянам», – сказав Порошенко.

У Львові зберігається напружена ситуація з вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького сміттєзвалища після загибелі людей на ньому.

Міський голова Львова Андрій Садовий неодноразово звертався за допомогою до інших регіонів країни, однак більшість із них не мають змоги приймати додаткову кількість сміття через технічний стан полігонів. За даними Львівської міської ради, щоденно місто продукує 650 – 700 тонн сміття.