Росія має звільнити Курбедінова та Салієва в окупованому Криму – Freedom House

Росія в Криму має дотримуватися норм міжнародного права щодо окупованих територій та звільнити затриманих 26 січня адвоката Еміля Курбедінова та його клієнта, активіста Сейрана Салієва. Про це заявив віце-президент з міжнародних програм міжнародної правозахисної організації Freedom House Роберт Герман.

«Постійні порушення російськими силами основних правових принципів перетворили Крим на територію, де базові права людини більше не дотримуються, і де залишилося дуже мало надії на можливість законного оскарження свавілля з боку сил безпеки», – вказав він.

Суд в анексованому Росією Криму вирішив арештувати на 10 діб затриманого вранці 26 січня адвоката Еміля Курбедінова. Йому закидають поширення ще в 2013 році, тобто до окупації півострова Росією, екстремістських матеріалів – через оприлюднення у соцмережах публікацій із символікою забороненої в Росії «Хізб ут-Тахрір». Цю заборону Москва насаджує і в окупованому Криму, хоча в Україні ця організація є легальною.

Також 26 січня в Бахчисараї пройшов обшук в будинку кримськотатарського активіста Сейрана Салієва, саме до його будинку їхав під час затримання адвокат Курбедінов. За словами родичів Салієва, російські силовики шукали в помешканні заборонену літературу. Салієва, якого також звинуватили у поширенні екстремістських матеріалів, відвезли в Бахчисарайське відділення російського МВС, згодом йому присудили 12 діб арешту.