Оточення Порошенка хоче звести житловий комплекс у буферній зоні Києво-Печерської лаври – «Схеми»

Територію колишньої взуттєвої фабрики «Київ», що розташована навпроти Великої лаврської дзвіниці, планують забудувати житловим комплексом на 8-11 поверхів. Це випливає з проекту детального плану території в межах вулиць Лаврської, Добровольчих батальйонів, Реута, Лейпцизької – повідомляють журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», які отримали цей документ.

Відповідно до нього, на території колишньої фабрики «Київ» (вулиця Лаврська, 16) заплановано зведення комплексу загальною площею будівель на 115 035 квадратних метрів, 8-11 поверхів заввишки. Автор детального плану територій (ДПТ) – ТОВ «Проектні системи ЛТД» архітектора Андрія Миргородського.

Департамент архітектури Київської міськдержадміністрації уже підтримав ідею «функціонального перетворення території колишніх промислових підприємств і розміщення на них житлово-громадської забудови», хоча, за чинним генпланом, до 2020 року тут – територія промисловості.

Інвестором розробки детального плану території є благодійний фонд «Збереження національної архітектурної спадщини». Це засвідчує договір, укладений між Департаментом архітектури Києва, «Проектними системами ЛТД» і благодійним фондом.

Його засновниками є екс-керівник Державного управління справами, а тепер заступник голови фракції партії «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко і його однопартієць Олександр Бригинець. Саме фонд оплачує розробку детального плану території та надає всі вихідні дані компанії Андрія Миргородського «Проектними системами ЛТД».

«Я категорично проти будь-якої забудови центральної частини міста. Я як засновник фонду. Коли ми його засновували, він повинен був займатися Маріїнським палацом. Після того, як фонд був заснований, я пробув депутатом на той момент два місяці, мої повноваження закінчилися, я поїхав у зону АТО і я не займався тим, що було пов’язано із фондом…», – зазначив Олександр Бригинець. Сергій Березенко не дав відповіді на питання, який його інтерес у забудові території фабрики.

Земля, на якій планується житлове будівництво – це територія колишньої взуттєвої фабрики «Київ». Ця ділянка віддана в оренду до 2027 року фірмі ТОВ «Підприємство «Київ». Інтернет-видання «Наші гроші», проаналізувавши структуру власності цієї фірми, виявило в ній компанії, пов'язані з колишнім бізнес-партнером Петра Порошенка Костянтином Григоришиним, співкерівником виборчого штабу БПП Давидом Жванією та ще одним давнім бізнес-компаньйоном Порошенка Олегом Гладковським.

На території колишньої фабрики розташований штаб партії «БПП-Солідарність», «Міжнародний інвестиційний банк», найбільшою часткою якого володіє Петро Порошенко. Тут же розташований офіс фірми «Енергетичний стандарт (Україна)» російського бізнесмена Костянтина Григоришина.

За правилами режиму використання територій зон пам’яток всесвітньої спадщини, ЮНЕСКО необхідно інформувати про всі архітектурні перетворення, заплановані в буферній зоні. На питання «Схем», чи інформували ЮНЕСКО про потенційне будівництво, з ЮНЕСКО надійшла наступна відповідь: «Відповідно до процедури, ми звіримо з українською стороною, державою-учасницею, проект, наведений у Вашому листі».

Українська сторона звітуватиме про стан об'єктів всесвітньої культурної спадщини на сесії ЮНЕСКО 1 лютого цього року.